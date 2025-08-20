Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это вообще не красная карточка». Тренер «Осасуны» — об удалении в матче с «Реалом»

«Это вообще не красная карточка». Тренер «Осасуны» — об удалении в матче с «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Осасуны» Алессио Лиши выразил недовольство решением арбитра удалить Абеля Бретонеса в матче 1-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала». Эпизод произошел на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте: защитник толкнул форварда «Реала» Гонсало Гарсию без мяча, после чего получил красную карточку.

Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Мбаппе – 51'    
Удаления: нет / Бретонес – 90+4'

«Надеюсь, дисквалификация не будет суровой. По мне, так это вообще не красная карточка. Проблема в том, что Бретонес пропустит следующий матч. Ожидаю, что наказание будет лёгким. Он [судья] объяснил нам удаление тем, что была кровь», – приводит слова Алессио Лиши Marca.

По итогам прошлого сезона Ла Лиги мадридский «Реал» набрал 84 очка в 38 турах и занял второе место. «Осасуна» заработала 52 очка и расположилась на девятой строчке.

Материалы по теме
Гол Мбаппе принёс победу «Реалу», в миксте US Open не осталось россиян. Главное к утру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android