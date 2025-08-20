«Это вообще не красная карточка». Тренер «Осасуны» — об удалении в матче с «Реалом»

Главный тренер «Осасуны» Алессио Лиши выразил недовольство решением арбитра удалить Абеля Бретонеса в матче 1-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала». Эпизод произошел на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте: защитник толкнул форварда «Реала» Гонсало Гарсию без мяча, после чего получил красную карточку.

«Надеюсь, дисквалификация не будет суровой. По мне, так это вообще не красная карточка. Проблема в том, что Бретонес пропустит следующий матч. Ожидаю, что наказание будет лёгким. Он [судья] объяснил нам удаление тем, что была кровь», – приводит слова Алессио Лиши Marca.

По итогам прошлого сезона Ла Лиги мадридский «Реал» набрал 84 очка в 38 турах и занял второе место. «Осасуна» заработала 52 очка и расположилась на девятой строчке.