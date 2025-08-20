Скидки
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Челси» Ренато Вейга близок к переходу в «Вильярреал»

Защитник «Челси» Ренато Вейга близок к переходу в «Вильярреал»
Комментарии

Защитник лондонского «Челси» Ренато Вейга может сменить клуб уже этим летом. Об этом сообщает BBC.

Как сообщает источник, 22-летний португалец согласовал условия личного контракта с испанским «Вильярреалом», а клубы продолжают обсуждать сумму трансфера.

Лондонский клуб оценивает футболиста в € 40 млн, тогда как испанская сторона рассчитывает уложиться в € 35 млн. Ранее интерес к Ренато Вейге проявлял мадридский «Атлетико».

Вторую половину прошлого сезона португальский футболист провёл в туринском «Ювентусе» на правах аренды, сыграв 15 матчей во всех турнирах и оформив одну результативную передачу.

