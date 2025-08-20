Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо — о первой домашней победе в «Реале»: незабываемый день для меня

Хаби Алонсо — о первой домашней победе в «Реале»: незабываемый день для меня
Комментарии

Главный тренер и экс-полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал свою первую победу на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу» после возвращения в клуб. 19 августа в 1-м туре Ла Лиги мадридцы одолели на своём поле «Осасуну» со счётом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе с пенальти.

Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Мбаппе – 51'    
Удаления: нет / Бретонес – 90+4'

«Это был особенный, незабываемый день для меня. Здорово вернуться на «Сантьяго Бернабеу» в качестве тренера. Я надеюсь, что это лишь одна из многих побед, которые мы отпразднуем», — приводит слова Алонсо Marca.

Ранее «Реал» выступал под руководством Хаби Алонсо на клубном чемпионате мира — 2025, который проводился в Северной Америке.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Алонсо отметил высокий уровень мотивации Мбаппе в «Реале»

Видео: Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android