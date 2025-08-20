«Наполи» близок к подписанию защитника «Севильи» Хуанлу Санчеса

Итальянский клуб «Наполи» активно работает над переходом 22-летнего защитника «Севильи» Хуанлу Санчеса. Переговоры, которые длились несколько недель, близки к завершению, об этом сообщает TMW Radio.

По данным источника, трансфер оценивается примерно в € 17 млн. Футболист ожидает окончательного согласования, после чего отправится в Неаполь на медицинский осмотр и оформление документов.

В сезоне-2024/2025 Санчес провёл 35 матчей во всех турнирах за «Севилью», в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с андалусийским клубом рассчитан до июня 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 17 млн.