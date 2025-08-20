Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 20 августа

Сегодня, 20 августа, состоятся матчи 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдёт 17 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 20 августа (время московское):

13:00. КДВ – «Динамо-Владивосток»;

16:00. «Зенит» Пенза – «Строгино»;

16:00. «Торпедо» Миасс – «Волна»;

16:00. «Легион» – «Алания»;

16:00. «Астрахань» – «Победа»;

17:00. «Космос» – 2DROTS;

17:00. «Череповец» – «Звезда»;

17:00. «Луки-Энергия» – «Ленинградец»;

17:00. «Химик» – «Амкар-Пермь»;

17:00. «Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик»;

18:00. «Велес» – «Красное Знамя»;

18:00. «Динамо-Брянск» – «Леон Сатурн»;

18:30. «Динамо» Киров – «Фанком»;

18:30. «Знамя Труда» – «Динамо-Барнаул»;

19:00. «Кристалл-МЭЗТ» – «Муром»;

19:15. «Волгарь» – «Чертаново»;

19:15. «Динамо» Вологда – «Динамо» Санкт-Петербург.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).