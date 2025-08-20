Скидки
Главная Футбол Новости

Самошников ответил на вопросы о своих бросках из аута после перехода в «Спартак»

Аудио-версия:
Комментарии

Новичок московского «Спартака» фланговый защитник Илья Самошников поделился информацией об одном из своих козырей — сильном броске руками из аута.

— Твои визитные карточки — высокая скорость и сильный бросок из аута. Они даны от природы?
— Это действительно так, я никогда эти аспекты игры специально не тренировал. Ни бег, ни броски.

— Какое вбрасывание для тебя самое памятное?
— Сложно выделить. В прошлом сезоне сделал из аута несколько голевых передач, все они ценные.

— Круче бросаешь из аута или навешиваешь?
— Надеюсь, делаю качественно и то и другое, — приводит слова Самошникова официальный сайт «Спартака».

19 августа официальный телеграм-канал «Спартака» объявил о переходе из «Локомотива» 27-летнего флангового защитника Ильи Самошникова, способного также сыграть на позиции вингера. В текущем сезоне на счету игрока два матча за железнодорожников во всех турнирах без результативных действий. В сезоне-2024/2025 Самошников провёл за клуб во всех турнирах 33 матча, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

