Самошников ответил на вопросы о своих бросках из аута после перехода в «Спартак»

Новичок московского «Спартака» фланговый защитник Илья Самошников поделился информацией об одном из своих козырей — сильном броске руками из аута.

— Твои визитные карточки — высокая скорость и сильный бросок из аута. Они даны от природы?

— Это действительно так, я никогда эти аспекты игры специально не тренировал. Ни бег, ни броски.

— Какое вбрасывание для тебя самое памятное?

— Сложно выделить. В прошлом сезоне сделал из аута несколько голевых передач, все они ценные.

— Круче бросаешь из аута или навешиваешь?

— Надеюсь, делаю качественно и то и другое, — приводит слова Самошникова официальный сайт «Спартака».

19 августа официальный телеграм-канал «Спартака» объявил о переходе из «Локомотива» 27-летнего флангового защитника Ильи Самошникова, способного также сыграть на позиции вингера. В текущем сезоне на счету игрока два матча за железнодорожников во всех турнирах без результативных действий. В сезоне-2024/2025 Самошников провёл за клуб во всех турнирах 33 матча, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

Материалы по теме Илья Самошников рассказал о результатах медицинского обследования в «Спартаке»

Видео: Драма «Спартака» с «Зенитом». Провал Карпина. ПЛН #108