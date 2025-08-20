Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 20 августа

Скидки
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
17:00 Мск
Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026, 20 августа

Комментарии

Сегодня, 20 августа, состоятся первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 20 августа (время — московское):

22:00. «Фенербахче» – «Бенфика»;
22:00. «Селтик» – «Кайрат»;
22:00. «Будё-Глимт» – «Штурм»;
22:00. «Базель» – «Копенгаген».

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Отметим, что парижане также выиграли Суперкубок УЕФА, обыграв в финале одноматчевого турнира английский «Тоттенхэм».

Комментарии
