Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 20 августа

Сегодня, 20 августа, состоятся первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 20 августа (время — московское):

22:00. «Фенербахче» – «Бенфика»;

22:00. «Селтик» – «Кайрат»;

22:00. «Будё-Глимт» – «Штурм»;

22:00. «Базель» – «Копенгаген».

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Отметим, что парижане также выиграли Суперкубок УЕФА, обыграв в финале одноматчевого турнира английский «Тоттенхэм».