Радимов: Соболев приблизится к отметке в 20 голов за сезон

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о споре по поводу результативности нападающего Александра Соболева. До старта сезона Радимов и Соболев заключили пари на ящик пива. Футболист заявил, что забьёт 20 голов за сезон, а эксперт усомнился в этом и сделал обратный прогноз.

«Я Соболеву написал, поздравил. Осталось 18 мячей, и я думаю, что на самом деле он приблизится к цифре 20, потому что будет получать больше игрового времени, плюс есть кубковые матчи, и вообще форвард уровня Соболева в нашем чемпионате должен забивать много», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Соболев уже отметился двумя забитыми мячами.

