ПФК ЦСКА объявил о трансфере Жоао Виктора

ПФК ЦСКА в социальных сетях объявил о трансфере бразильского защитника Жоао Виктора из клуба «Васко да Гама». Футболист подписал с армейцами контракт на три года. Он будет выступать за ЦСКА под четвёртым номером.

Ранее СМИ сообщали, что сумма сделки составит € 4,5 млн. Также «Васко да Гама» получит 25% от следующей перепродажи футболиста. В московском клубе Виктор будет получать € 1,35 млн в год.

ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги по итогам стартовых пяти туров. 17 августа ЦСКА обыграл на выезде московское «Динамо» со счётом 3:1, забитыми мячами в составе армейцев отметились новичок команды атакующий хавбек Матеус Алвес, защитник Милан Гаич и опорный полузащитник Матвей Кисляк.