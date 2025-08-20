Лукин: с приходом в ЦСКА Жоао Виктора для меня ничего не меняется, готов к конкуренции

Защитник ЦСКА Матвей Лукин отреагировал на переход в клуб бразильского футболиста Жоао Виктора. По словам Лукина, конкуренции с Жоао он не боится.

«Приезд в команду Жоао Виктора — это конкуренция для меня, и она заставляет расти. Я готов к этой конкуренции, буду стараться так же отдавать всего себя на тренировках, в играх. Будем смотреть, работать. Для меня ничего не меняется. С Фабио Челестини я об этом не разговаривал», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ЦСКА после пяти сыгранных матчей в Мир Российской Премьер-Лиге занимает третье место в турнирной таблице.