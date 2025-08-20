Константин Генич: не понимаю, почему Эгаш Касинтура в «Ахмате»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об ангольском нападающем грозненского «Ахмата» Эгаше Касинтуре. О переходе Эгаша «Ахмат» объявил в конце июня этого года.

«Как мне Эгаш Касинтура в позиции «десятки»? Отлично, вообще не понимаю, почему Эгаш Касинтура в «Ахмате», при всём уважении к «Ахмату». Но после того, что он творил в Уфе и как он играл в Махачкале, я думаю, что это был бы идеальный игрок… Во-первых, он не только «десятку», он может и на фланге сыграть. И, мне кажется, футболисты, которые обладают такой техникой, уже давно у нас в России, прекрасно говорят по-русски, умеющие обыграть один в один и делающие такой объём работы, как Эгаш Касинтура, и очень с таким правильным подходом к футболу — он 100% должен был быть в командах первой шестёрки. Я был уверен в этом, что он может подойти «Краснодару», что он может подойти «Локомотиву», что он может подойти даже московскому «Динамо». Я не знаю там про «Спартак» или ЦСКА говорить, но думаю, что они его тоже вели. И он за достаточно смешные, по нынешним временам, деньги перешёл сейчас в «Ахмат», ещё в паре с Абакаром Гаджиевым.

Поэтому то, что он так выделяется в Грозном, вообще не удивляет. Меня удивляет просто, почему он оказался там, а не в командах более статусных и более таких амбициозных. Хотя с амбициями у «Ахмата», думаю, тоже сейчас всё в порядке», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».