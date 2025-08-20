Пиняев дал совет 15-летнему Харитонову, которого «Жирона» пригласила на стажировку

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев отреагировал на новости о том, что испанская «Жирона» предложила стажировку 15-летнему российскому футболисту из «Строгино» Никите Харитонову. Пиняев в своё время также получал приглашения на стажировки в Европе.

— Появились новости, что «Жирона» предложила стажировку 15-летнему воспитаннику «Строгино» Никите Харитонову. Ты ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед». Какой совет можешь ему дать?

— Нужно чувствовать себя раскрепощённым и делать то, что умеешь. Если его туда позвали, значит, он этого заслуживает. Ему нужно показать все те качества, из-за которых его пригласили в «Жирону».

Что касается звёздной болезни, я лично не знаю этого парня. Думаю, что взрослые товарищи и родители подскажут, как правильно себя вести. Точно не мне ему это советовать, — сказал Пиняев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.