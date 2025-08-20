Скидки
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
Гончаренко объяснил, почему Батраков является лучшим игроком РПЛ после пяти туров

Бывший главный тренер «Урала», «Краснодара», ЦСКА и «Пари НН» Виктор Гончаренко объяснил, почему полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков является лучшим игроком Мир РПЛ после первых пяти туров. Напомним, в пяти сыгранных матчах высшего российского дивизиона этого сезона 20-летний Батраков забил шесть голов.

«По мне, Батраков сейчас лучший игрок стартовых пяти туров. Почему? Потому что в чемпионате, где к тебе начинают присматриваться и начинают против тебя играть, ты должен найти какие-то ещё средства для того, чтобы продолжать забивать или отдавать передачи. Вот почему Круговой сейчас хорошо смотрится. Одно дело, когда ты понимаешь, что слева бегаешь, а тут раз — справа поставили. Функционал немножко меняется.

И Батраков, он двигается везде, поэтому сложно сказать, что, слушай, вот опорный полузащитник, ты играешь с Батраковым. Может нападающим появиться, может в опорной зоне, поэтому его сложно контролировать», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

