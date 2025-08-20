Скидки
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Генич назвал лучшего игрока и команду первых пяти туров РПЛ

Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич назвал лучшего футболиста и лучший клуб на стартовом отрезке Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Кто лучший игрок стартового отрезка чемпионата? Ну, если смотреть на результативность, наверное, Батраков, потому что был дубль в Краснодаре, хет-трик в матче со «Спартаком», в не самых таких последних по афише матчах. Но, как всегда, хороший Кисляк.

Я бы даже не игрока вот этих пяти туров отметил, а команду пяти туров. Понятно, что есть «Локомотив», понятно, что есть ЦСКА и уверенный и стабильный «Краснодар», но для меня тренер этих пяти туров и команда этих пяти туров — это «Балтика», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

