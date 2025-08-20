Скидки
Футбол Новости

Игрок «Урала» Сунгатулин назвал задачу команды на сезон

Игрок «Урала» Сунгатулин назвал задачу команды на сезон
Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин назвал задачу уральской команды на текущий сезон. По словам футболиста, «Урал» намерен выйти в Мир Российскую Премьер-Лигу напрямую.

«В этом сезоне, конечно, хочется заранее решить задачу. Занять первое место и спокойно выйти в РПЛ напрямую без стыков», — сказал Сунгатулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после пяти стартовых туров Лиги Pari «Урал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Факела» на три очка. В следующем матче внутреннего первенства «Урал» сыграет с ульяновской «Волгой» 25 августа.

