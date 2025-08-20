Игрок «Урала» Сунгатулин назвал задачу команды на сезон

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин назвал задачу уральской команды на текущий сезон. По словам футболиста, «Урал» намерен выйти в Мир Российскую Премьер-Лигу напрямую.

«В этом сезоне, конечно, хочется заранее решить задачу. Занять первое место и спокойно выйти в РПЛ напрямую без стыков», — сказал Сунгатулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после пяти стартовых туров Лиги Pari «Урал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Факела» на три очка. В следующем матче внутреннего первенства «Урал» сыграет с ульяновской «Волгой» 25 августа.