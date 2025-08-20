«Космос» — 2DROTS: во сколько матч Пути регионов Кубка России, где смотреть онлайн

Сегодня, 20 августа, состоится матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Космос» из Леон Второй лиги и медийный клуб 2DROTS. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На предыдущей стадии медиаклуб 2DROTS выбил из Кубка России «Торпедо-Владимир» (1:0).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).