Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Космос» — 2DROTS: во сколько матч Пути регионов Кубка России, где смотреть онлайн

«Космос» — 2DROTS: во сколько матч Пути регионов Кубка России, где смотреть онлайн
Комментарии

Сегодня, 20 августа, состоится матч 1/128 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Космос» из Леон Второй лиги и медийный клуб 2DROTS. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
20 августа 2025, среда. 17:00 МСК
Космос
Долгопрудный
Не начался
2DROTS
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На предыдущей стадии медиаклуб 2DROTS выбил из Кубка России «Торпедо-Владимир» (1:0).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, победив «Краснодар» (1:0).

Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
Топ-матчи среды: футбольные медиаклубы в Кубке России, предсезонка КХЛ и теннис
Топ-матчи среды: футбольные медиаклубы в Кубке России, предсезонка КХЛ и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android