Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гончаренко высказался о первой потере очков «Локомотивом» в сезоне РПЛ

Бывший главный тренер «Урала», «Краснодара», ЦСКА и «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался по итогам игры 5-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Балтикой» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Хиль – 3'     1:1 Комличенко – 80'    

«Почему несправедлив результат этой игры? Вот у меня как тренера к Галактионову такой простой вопрос. Мне кажется, он может больше ротацию делать «Локомотива» в кубковых матчах. Ну, сколько, четыре-пять человек, по-моему, заменил он. Проиграли первый матч ЦСКА? Ну всё равно, мне кажется, более рискованное действие должно быть в кубковом матче. По мне, это так.

Соответственно, немножко не хватает сил вот на концовку тайма, хотя, с другой стороны, у ЦСКА хватает и ещё меньшая обойма, но, с другой стороны, есть условный Салтыков, которому, мне кажется, можно было больше времени дать в кубковом матче. И поэтому вот преимущество, которое было у «Балтики», оно, мне кажется, из-за этого. То, что «Локомотив» был не настолько свеж, как он играет в недельном цикле. Ну, а «Балтика», те моменты, которые были у Ковалёва и нападающего Оффора… Мне кажется, что он даже улыбнулся, что не забил, ему понравилось, уже вратарь спрашивал, куда бить», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

