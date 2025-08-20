Гендиректор «Динамо» Мх Газизов подтвердил интерес к игроку «Спартака» Маслову

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов обозначил интерес клуба к бывшему защитнику «Спартака» Павлу Маслову.

«Я уже говорил, что нам интересен Маслов. Если подпишем, значит, подпишем. О чём-то ещё я могу сказать только после подписания контракта. Пока нет подписи на документе, не могу даже слова сказать. Но игрок нам интересен, мы общаемся», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

25-летний Маслов играл в структуре «Спартака» с 2018 года. Всего за основной состав красно-белых защитник в 78 матчах забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Минувший сезон провёл на правах аренды в «Сочи» и помог команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу. Прошёл академию ЦСКА и играл в «Тюмени», являясь уроженцем одноимённого города.