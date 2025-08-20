Голкипер «Флуминенсе» Фабио — единоличный рекордсмен по матчам в профессиональном футболе

Вратарь бразильского «Флуминенсе» Фабио установил рекорд по количеству проведённых матчей среди профессиональных футболистов. Игра 1/8 финала Южноамериканского кубка с «Америкой Де Кали» из Колумбии стала для Фабио 1391-й в карьере.

По этому показателю бразилец превзошёл экс-голкипера сборной Англии Питера Шилтона (1390 матчей), который играл на профессиональном уровне с 1966 по 1997 год.

44-летний Фабио начал профессиональную карьеру в 1997 году. Вратарь является трёхкратным чемпионом Бразилии — в 2000 году он победил в турнире в составе «Васко да Гама», в 2013-м и 2014-м — вместе с «Крузейро». За «Флуминенсе» Фабио выступает с 2022 года.