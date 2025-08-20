Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Флуминенсе» Фабио — единоличный рекордсмен по матчам в профессиональном футболе

Голкипер «Флуминенсе» Фабио — единоличный рекордсмен по матчам в профессиональном футболе
Комментарии

Вратарь бразильского «Флуминенсе» Фабио установил рекорд по количеству проведённых матчей среди профессиональных футболистов. Игра 1/8 финала Южноамериканского кубка с «Америкой Де Кали» из Колумбии стала для Фабио 1391-й в карьере.

По этому показателю бразилец превзошёл экс-голкипера сборной Англии Питера Шилтона (1390 матчей), который играл на профессиональном уровне с 1966 по 1997 год.

44-летний Фабио начал профессиональную карьеру в 1997 году. Вратарь является трёхкратным чемпионом Бразилии — в 2000 году он победил в турнире в составе «Васко да Гама», в 2013-м и 2014-м — вместе с «Крузейро». За «Флуминенсе» Фабио выступает с 2022 года.

Материалы по теме
«Зенит» сообщил «Флуминенсе», что не намерен продавать Нино этим летом — Globo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android