Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гончаренко высказал мнение, чем «Спартак» и «Зенит» отличаются от «Локомотива» и ЦСКА

Аудио-версия:
Бывший главный тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко рассказал, чем «Спартак» и «Зенит» отличаются от «Локомотива» и ЦСКА. По словам Гончаренко, железнодорожники и армейцы играли в высокоинтенсивный футбол.

«Справедлив ли результат матча «Спартак» — «Зенит»? Наверное, да. Но вообще вопрос таким образом я бы не ставил, справедлив или нет. В целом, если подходить к началу чемпионата, к пяти турам, что мы видим? Есть «Локомотив», есть «Балтика», есть ЦСКА — есть команды, которые играют с очень высокой интенсивностью. Есть «Зенит», «Спартак», ну кого ещё можем отметить… «Краснодар»? «Краснодар» сбалансирован — немножко другая ситуация. Которые играют не с такой интенсивностью.

То есть они напоминают бразильские команды, которые просто держат мяч, но не знают, как вперёд пойти. Совсем другая картина у этой тройки, которую я назвал. Они просто подавляют своей интенсивностью», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

