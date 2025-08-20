Сергей Пиняев: если Санчес будет играть в сборной Чили, надеемся, что приедет

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Чили. Напомним, россияне встретятся с чилийцами 15 ноября.

— У сборной России хорошие и интересные соперники на осенние сборы. Будет интересно посмотреть на нашу команду на таком уровне.

— Ждёшь, чтобы в составе сборной Чили приехал в Россию Алексис Санчес?

— Если он будет играть в составе сборной Чили, надеемся, что он приедет, — сказал Пиняев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Национальная команда Чили – двукратный победитель Кубка Америки. В розыгрышах 2015 и 2016 годов чилийцы в финалах дважды одолели Аргентину. Сборная занимает 57-ю строчку в рейтинге ФИФА.