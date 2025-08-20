Скидки
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
17:00 Мск
Футбол Новости

Жоао Виктор объяснил, почему перешёл в ЦСКА

Новоиспечённый защитник ЦСКА Жоао Виктор рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в московском клубе. О переходе бразильца армейцы объявили сегодня, 20 августа. Футболист подписал контракт до конца сезона-2028/2029.

«Спасибо за эту возможность, очень рад быть здесь, на этом прекрасном стадионе. Я никогда не был в России, начинаю адаптироваться. Моему выбору поспособствовало честное отношение, честные переговоры со стороны ЦСКА, а также тот факт, что я знаком с некоторыми игроками клуба.

С Мойзесом мы пересекались в «Коринтиансе», с Алеррандро играли в академии. Именно это повлияло на мой выбор», — сказал Виктор в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.

