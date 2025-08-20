Скидки
Футбол Новости

«Дркушич может только на попе кататься». Генич сравнил защитников «Зенита»

«Дркушич может только на попе кататься». Генич сравнил защитников «Зенита»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич сравнил защитников «Зенита» Страхиню Эраковича и Ванью Дркушича. По словам Генича, Эракович сильнее своего конкурента по позиции. Напомним, после пяти стартовых туров Мир РПЛ «Зенит» набрал шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

«Представить, что будет пара Алип и Дркушич… В страшном сне, наверное, Семак мог подумать, что к матчу со «Спартаком» они сыграют с парой Алип — Дркушич.

Эракович или Дркушич, кто сильнее? Для меня, конечно, Эракович. Что Дркушич может сделать? Он может только на попе кататься и в подкатах мячи отбирать...» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

