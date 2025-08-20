«Дркушич может только на попе кататься». Генич сравнил защитников «Зенита»

Известный футбольный комментатор Константин Генич сравнил защитников «Зенита» Страхиню Эраковича и Ванью Дркушича. По словам Генича, Эракович сильнее своего конкурента по позиции. Напомним, после пяти стартовых туров Мир РПЛ «Зенит» набрал шесть очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

«Представить, что будет пара Алип и Дркушич… В страшном сне, наверное, Семак мог подумать, что к матчу со «Спартаком» они сыграют с парой Алип — Дркушич.

Эракович или Дркушич, кто сильнее? Для меня, конечно, Эракович. Что Дркушич может сделать? Он может только на попе кататься и в подкатах мячи отбирать...» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».