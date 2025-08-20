Кристиян Бистрович: есть предложения из России, в ближайшие дни будет решение

Бывший футболист ЦСКА Кристиян Бистрович заявил, что у него есть предложения из России. Ранее полузащитник признавался, что никогда не перейдёт в «Спартак» или «Зенит».

«У меня всё хорошо. В ближайшие дни будет решение, куда я еду. Сейчас есть несколько вариантов, на этой неделе решим вопрос. Есть предложения из России, есть и из других стран. Пока не могу сказать больше», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бистрович дебютировал за ЦСКА в марте 2018 года, затем находился в арендах в турецких клубах «Касымпаша», «Фатих Карагюмрюк», итальянском «Лечче», нидерландской «Фортуне Ситтард» и калининградской «Балтике».

Всего у Кристияна 127 матчей, 10 голов и семь голевых передач за красно-синих. Также в его активе победа в Суперкубке России в 2018-м и в Кубке России — 2025.