Защитник «Спартака» Самошников рассказал, что помогло ему не бросить футбол

Новоиспечённый защитник «Спартака» Илья Самошников рассказал, что помогло ему не бросить играть в футбол на профессиональном уровне. Самошников перешёл в «Спартак» из «Локомотива». Стороны подписали контракт сроком на три года с возможностью пролонгации ещё на один сезон.

— Ты поздно дебютировал на профессиональном уровне. Что помогло не бросить футбол?

— Переломным моментом стало несчастье в семье: я потерял отца. Мне приходилось очень много играть, бывало по три-четыре матча в неделю. Думаю, мне просто воздалось за старания, — приводит слова Самошникова официальный сайт «Спартака».

Самошников играл за «Локомотив» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 70 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.