Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Самошников рассказал, что помогло ему не бросить футбол

Защитник «Спартака» Самошников рассказал, что помогло ему не бросить футбол
Аудио-версия:
Комментарии

Новоиспечённый защитник «Спартака» Илья Самошников рассказал, что помогло ему не бросить играть в футбол на профессиональном уровне. Самошников перешёл в «Спартак» из «Локомотива». Стороны подписали контракт сроком на три года с возможностью пролонгации ещё на один сезон.

— Ты поздно дебютировал на профессиональном уровне. Что помогло не бросить футбол?
— Переломным моментом стало несчастье в семье: я потерял отца. Мне приходилось очень много играть, бывало по три-четыре матча в неделю. Думаю, мне просто воздалось за старания, — приводит слова Самошникова официальный сайт «Спартака».

Самошников играл за «Локомотив» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 70 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Материалы по теме
Самошников ответил на вопросы о своих бросках из аута после перехода в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android