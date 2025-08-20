Украинца Цыганкова из «Жироны» на испанском телевидении назвали россиянином
Поделиться
Комментатор телеканала Movistar назвал украинского полузащитника «Жироны» Виктора Цыганкова россиянином во время матча 1-го тура чемпионата Испании по футболу с «Райо Вальекано» (1:3). Об этом сообщает интернет-портал Footboom.
Испания — Примера . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 20:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 3
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 де Фрутос – 18' 0:2 Гарсия – 20' 0:3 Паласон – 45' 1:3 Рока – 57'
Удаления: Гассанига – 43' / нет
По данным источника, по ходу игры комментатор также называл Виктора «Пысанковым». Допущенные ошибки вызвали возмущение в социальных сетях: болельщики назвали это позором и обрушили на комментатора шквал критики.
27-летний Цыганков в прошлом сезоне провёл 34 матча во всех турнирах, забил восемь голов и сделал семь результативных передач за клуб. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского футболиста в € 30 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 августа 2025
-
12:47
-
12:46
-
12:45
-
12:43
-
12:40
-
12:20
-
12:18
-
12:11
-
12:00
-
11:57
-
11:49
-
11:42
-
11:36
-
11:30
-
11:26
-
11:20
-
11:10
-
10:59
-
10:51
-
10:40
-
10:34
-
10:30
-
10:30
-
10:29
-
10:20
-
10:14
-
10:08
-
10:05
-
09:58
-
09:50
-
09:42ПФК ЦСКА объявил о трансфере Жоао Виктора Официально
-
09:37
-
09:30
-
09:20
-
09:19