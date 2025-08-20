Украинца Цыганкова из «Жироны» на испанском телевидении назвали россиянином

Комментатор телеканала Movistar назвал украинского полузащитника «Жироны» Виктора Цыганкова россиянином во время матча 1-го тура чемпионата Испании по футболу с «Райо Вальекано» (1:3). Об этом сообщает интернет-портал Footboom.

По данным источника, по ходу игры комментатор также называл Виктора «Пысанковым». Допущенные ошибки вызвали возмущение в социальных сетях: болельщики назвали это позором и обрушили на комментатора шквал критики.

27-летний Цыганков в прошлом сезоне провёл 34 матча во всех турнирах, забил восемь голов и сделал семь результативных передач за клуб. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского футболиста в € 30 млн.