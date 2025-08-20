Скидки
Сунгатулин: в РПЛ не только «Спартак» плохо стартовал, но и «Зенит» с «Динамо»

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин заявил, что в новом сезоне Мир РПЛ плохо стартовали сразу несколько команд, включая «Спартак», «Зенит» и московское «Динамо». По состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует «Локомотив».

«Смотрю иногда футбол. Но не особо слежу за «Спартаком». Какие-то матчи, новости читаю. Но прям чтобы следить — не сказал бы. В РПЛ много кто плохо стартовал. Говорить только о «Спартаке»… Не считаю, что нужно. Да, не так как хотели, но «Зенит», «Динамо» и «Ростов» плохо стартовали. Смысла нет говорить об этом», — сказал Сунгатулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

