Генич: «Спартак» был конкретнее. Что было у «Зенита»? Два дальних удара и пенальти

Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам центрального матча 5-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» (2:2).

«Спартак» был просто конкретнее, и в этот раз эта схема с Фернандешем и Барко вместе сработала. «Спартак» не так много привёз себе в обороне, тем не менее. Максименко там, к сожалению, не выручил с ударом Соболева. Но что было у Зенита? Два дальних удара, это Алип и Мантуан, и всё, и пенальти на ровном месте, который подарил им Маркиньос», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. «Спартак» (5) находится на 13-й строчке.