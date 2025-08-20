Скидки
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Генич: «Спартак» был конкретнее. Что было у «Зенита»? Два дальних удара и пенальти
Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам центрального матча 5-го тура Мир РПЛ между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Спартак» был просто конкретнее, и в этот раз эта схема с Фернандешем и Барко вместе сработала. «Спартак» не так много привёз себе в обороне, тем не менее. Максименко там, к сожалению, не выручил с ударом Соболева. Но что было у Зенита? Два дальних удара, это Алип и Мантуан, и всё, и пенальти на ровном месте, который подарил им Маркиньос», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. «Спартак» (5) находится на 13-й строчке.

