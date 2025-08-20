Скидки
Сбежавший с Украины футболист Роспутько получил гражданство РФ и присоединился к «Чайке»

Комментарии

Сбежавший с Украины полузащитник Александр Роспутько стал футболистом «Чайки», об этом сообщается на сайте Лиги Pari. Напомним, Роспутько самовольно не вернулся на Украину после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии в 2023 году. Позже стало известно, что футболист уехал в Россию.

Роспутько 21 год, он провёл четыре матча за сборную Украины среди игроков не старше 19 лет, не отметившись результативными действиями. «Чайка» после первых пяти туров Первой лиги набрала шесть очков и расположилась на девятом месте в турнирной таблице.

В следующем матче внутреннего первенства «Чайка» сыграет с тульским «Арсеналом» 24 августа.

