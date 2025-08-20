Скидки
Генич: Вендел сам по себе играет, как ему хочется

Генич: Вендел сам по себе играет, как ему хочется
Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре бразильского полузащитника «Зенита» Вендела в матче 5-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Считаю ли, что Барриос сдал? Нет, во-первых, считаю, что Барриос в этом матче очень старательно [играл], но всё равно он один не может, потому что Вендел сам по себе играет. Ну, реально, есть ощущение, что Вендел играет как ему хочется. То есть, ему все подсказки, может быть, Сергея Богдановича [Семака] и все рекомендации тактические… Он головой кивает, но выходит, играет с мячом, где хочет, оказывается, идёт в борьбу, не идёт.

А Жерсон, либо он вот устал реально от футбола, либо, может быть, он очень хотел уехать в Саудовскую Аравию и уже нацелился на этот вариант, но оказался сейчас в «Зените», — и он как-то не может перестроиться» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

