Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
«Сочи» объявил о переходе полузащитника Кайнова в «Ротор»

Пресс-служба «Сочи» объявила о переходе полузащитника Максима Кайнова в «Ротор» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Кроме того, у волгоградского клуба есть право выкупа игрока.

«Максим Кайнов на правах аренды продолжит карьеру в «Роторе». Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026, а у волгоградского клуба будет приоритетное право выкупа игрока. В составе «Сочи» Кайнов провёл 15 матчей во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами. Макс, успехов и ярких игр в новой команде!» — сказано в сообщении «Сочи», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

«Ротор» выступает в Лиге Pari. После пяти стартовых туров команда набрала восемь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

