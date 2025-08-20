Скидки
17:00 Мск
Булыкин: Антон Миранчук не затеряется в «Динамо» — там все игроки не в лучшей форме

Булыкин: Антон Миранчук не затеряется в «Динамо» — там все игроки не в лучшей форме
Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на новости, что хавбек «Сьона» Антон Миранчук может вернуться в Мир РПЛ и присоединиться к московскому «Динамо».

«Если Антон Миранчук перейдёт в «Динамо», можно говорить, что у него толком не получилось сыграть в Европе. Я думаю, что у Антона не получилось там из-за международной ситуации — он мог найти клуб получше.

У Миранчука российский паспорт, а опыт и мастерство никуда не делись. Что касается физической формы, он её сможет набрать за одну зимнюю паузу. Все футболисты «Динамо» сейчас находятся не в лучшей форме, поэтому Миранчук там не затеряется», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

