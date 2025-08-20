Скидки
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Новичок ЦСКА Руис: наша главная задача — побороться за чемпионство

Новичок ЦСКА Руис: наша главная задача — побороться за чемпионство
Нападающий ЦСКА Даниэль Руис заявил, что армейцы намерены бороться за чемпионский титул в этом сезоне РПЛ. После пяти сыгранных матчей внутреннего первенства команда Фабио Челестини набрала 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

«Я неделю тренируюсь с ЦСКА. У нас хорошая команда и дух победителя. Все ребята ко мне тепло относятся. Я смотрю матчи ЦСКА. Я хочу принести всего себя на благо клуба и сделать свою работу.

Наша самая главная задача — это побороться за чемпионство. Мы можем перед собой поставить цель стать чемпионами», — передаёт слова Руиса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

