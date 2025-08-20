Новичок ЦСКА Даниэль Руис рассказал, на каких позициях может играть

Новоиспечённый нападающий ЦСКА Даниэль Руис рассказал, на каких позициях может играть, отметив, что готов принять любое решение тренера на этот счёт.

«Я могу играть атакующего полузащитника, нападающего и флангового игрока. Главное, где меня будет видеть тренер», — передаёт слова Руиса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, ЦСКА объявил о переходе Руиса на правах аренды 16 августа. С 2021 года футболист выступал за «Мильонариос». За это время нападающий провёл 196 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 22 гола и сделал 33 результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.