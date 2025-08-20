Скидки
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Генич: Станкович просто отсрочил, на дистанции он «Спартак» из кризиса не выведет

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче. В матче 5-го тура Мир РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» (2:2) и сейчас занимают 13-е место в турнирной таблице.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Что будет дальше со Станковичем? Ну, отсрочил. Он даже по семейным обстоятельствам не пришёл на пресс-конференцию, хотя спасибо ему огромное, пришёл на флеш-интервью, и там даже на двух языках [говорил] — редкий случай. Сначала на английском, потом на итальянском, потому что Зеленова сменил Володя, переводчик «Спартака». На прессуху он уже не пришёл.

Чем и привлекателен «Спартак», и в этом его главная беда — он абсолютно непредсказуем и очень нестабилен. Думаю, что, если бы проиграли, если бы ещё и в большинстве умудрились проиграть, то, наверное, какие-то оргвыводы могли бы последовать. Не просто так появляется новость, что «Спартак» кого-то ищет из тренерского штаба или, так скажем, нового тренера, нового папу выбирает.

Но пока он, по ощущениям, просто отсрочил. Мне кажется, вдолгую, на дистанции, он «Спартак» из кризиса не выведет. Он не приведёт «Спартак» к тем результатам, которые хотело бы видеть руководство», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

