Главная Футбол Новости

Футболист ЦСКА Руис: меня узнают на улице, я очарован городом

Футболист ЦСКА Руис: меня узнают на улице, я очарован городом
Новичок ПФК ЦСКА Даниэль Руис поделился впечатлениями от своего переезда в Москву. Он признался, что ему очень нравится в России и её столице.

«Несмотря на изменение страны, мне очень нравится здесь находиться. Постепенно адаптируюсь и знакомлюсь с партнёрами. Несмотря на переход, адаптация у меня проходит успешно. Да, меня узнают на улице. Я очарован городом», — передаёт слова Руиса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, ЦСКА объявил о переходе Руиса на правах аренды 16 августа. С 2021 года футболист выступал за «Мильонариос». За это время нападающий провёл 196 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 22 гола и сделал 33 результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.

