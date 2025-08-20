Фабио Челестини рассказал, почему Игорь Дивеев отсутствовал на тренировке ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, почему защитник Игорь Дивеев отсутствовал на тренировке основной команды.

«Мы знаем его ситуацию с сухожилием. Мы применяем меры, чтобы распределить нагрузку. Он не травмирован, мы ему изменяем тренировочный план на неделю. Завтра уже он будет с нами тренироваться», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После пяти сыгранных матчей Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Челестини встретятся с тольяттинским «Акроном» на домашней арене 24 августа.