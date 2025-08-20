Тренер ЦСКА Челестини: Койта нет с нами, он уже в Турции

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, что нападающий армейцев Секу Койта практически завершил свой переход в турецкий клуб.

«Койта нет с нами, он уже в Турции», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Ранее сообщалось, что Секу Койта близок к аренде в «Генчлербирлиги» с опцией выкупа за € 3 млн. Койта присоединился к красно-синим летом 2024 года. В минувшем сезоне нападающий сыграл за ЦСКА 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В сезоне-2025/2026 Койта провёл шесть матчей и сделал один ассист.