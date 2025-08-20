Скидки
Фабио Челестини: Матвей Кисляк не уйдёт из ЦСКА

Фабио Челестини: Матвей Кисляк не уйдёт из ЦСКА
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на новости об интересе европейских клубов к хавбеку армейцев Матвею Кисляку.

«Кисляк играет очень хорошо. Команда играет хорошо. И Кисляк отсюда не уйдёт», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в € 8 млн. Действующий контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до конца июня 2028 года. Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересованы «Галатасарай» и «Фенербахче».

В текущем сезоне РПЛ на счету Кисляка один забитый гол и три результативные передачи в пяти матчах за московский клуб. В прошлом сезоне у него был один гол и один ассист в 22 играх.

