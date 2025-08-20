Скидки
Главная Футбол Новости

Фабио Челестини: футболисты ЦСКА проводят фантастическую работу

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини похвалил игроков своей команды за проделанную работу.

«Ребята проводят великолепную и фантастическую работу. Они приняли мою идею. Мы играем с малым количеством игроков, у нас мало отдыха, но ментальность игроков запредельная. У нас горят глаза, мы очарованы работой, поэтому у всё нас получается», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После пяти сыгранных матчей Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Челестини встретятся с тольяттинским «Акроном» на домашней арене 24 августа.

