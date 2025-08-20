Челестини высказался о вызове футболистов ЦСКА в сборную России

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о вызове футболистов армейцев в сборную России на сентябрьский международный сбор. В частности, приглашения в национальную команду получили Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов и Тамерлан Мусаев.

«Я очень мало времени здесь работаю. Это заслуга игроков. Если начнём с ними больше работать, то игроки будут больше вызываться в сборную России», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После пяти сыгранных матчей Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 11 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Челестини встретятся с тольяттинским «Акроном» на домашней арене 24 августа.