Главный тренер ЦСКА Челестини: я доволен трансферной кампанией

Главный тренер ЦСКА Челестини: я доволен трансферной кампанией
Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини заявил, что доволен трансферной кампанией армейцев этим летом. Клуб подписал Матеуса Алвеса, Даниэля Руиса, Жоао Виктора, Рамиро Ди Лусиано и Лионеля Верде.

«По Руису я вижу то, что видел по видео. У него хорошая левая нога. Я доволен трансферной кампанией», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

По итогам пяти стартовых туров Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 ЦСКА набрал 11 очков. Армейский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата. На первой строчке располагается московский «Локомотив» (13).

