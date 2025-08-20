Скидки
Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
17:00 Мск
Матч-центр:
ЦСКА объявил о переходе нападающего Секу Койта в «Генчлербирлиги»

Пресс-служба ЦСКА объявила о переходе нападающего Секу Койта в турецкий «Генчлербирлиги» на правах аренды с обязательной опцией выкупа.

«Секу Койта переходит в «Генчлербирлиги» на правах аренды. Срок соглашения рассчитан до конца сезона и имеет обязательную опцию выкупа. Нападающий пополнил состав красно-синих летом прошлого года и за это время сыграл в 35 матчах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Секу, спасибо за вклад в завоевание Кубка России, бронзы в чемпионате России и удачи в новой команде», — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА, опубликованном в телеграм-канале клуба.

Койта присоединился к красно-синим летом 2024 года. В минувшем сезоне нападающий сыграл за ЦСКА 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В сезоне-2025/2026 Койта провёл шесть матчей и сделал один ассист.

