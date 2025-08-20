Главный тренер ЦСКА Челестини: в Россию очень сложно привозить футболистов

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини заявил, что в Россию сложно привозить футболистов. Несмотря на это, летом клуб подписал Матеуса Алвеса, Даниэля Руиса, Жоао Виктора, Рамиро Ди Лусиано и Лионеля Верде.

«В Россию очень сложно привозить игроков. Сзади у нас все позиции игроков закрыты. Но сейчас есть проблема в том, чтобы найти футболистов», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

По итогам пяти стартовых туров Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 ЦСКА набрал 11 очков. Армейский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. На первой строчке располагается московский «Локомотив» (13).