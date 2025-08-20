Тренер ЦСКА Челестини рассказал, когда восстановятся травмированные футболисты

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о сроках восстановления травмированных футболистов армейской команды.

«Шуманский завтра вернётся в общую группу, а Алеррандро вольётся в группу на следующей неделе в понедельник или вторник. Вильягре требуется немного больше восстановления, но он уже работает на поле», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

По итогам пяти стартовых туров Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 ЦСКА набрал 11 очков. Армейский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. На первой строчке располагается московский «Локомотив» (13).