Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
17:00 Мск
Футбол Новости

Гончаренко дал «Зениту» совет, как выйти из кризиса

Гончаренко дал «Зениту» совет, как выйти из кризиса
Бывший тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко ответил на вопрос о том, как «Зениту» выйти из кризиса, который образовался на старте сезона-2025/2026. Команда находится на девятом месте в таблице Мир РПЛ по итогам пяти стартовых туров.

— Виктор Михайлович, как выползать из этой ямы, в которую угодил «Зенит»?
— Конечно, должна быть тренерская работа. Думаю, что Богданович [Семак] уже столько прошёл, он это прекрасно знает. По мне, надо сейчас опираться на тех игроков, которые идут за тобой. То есть которые чувствуют, что вот пойдут с тобой. Это важно отделить, потому что, если есть игроки, которые в ожидании, это уже плохая ситуация. Тогда надо опираться на тех, кто тебе поможет. И понятно, что разговаривать надо. Может быть, тренировочный процесс как-то поменять, — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

