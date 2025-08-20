Андрей Канчельскис — о «Динамо»: у нас постоянно делаются поспешные выводы

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался о выступлениях московского «Динамо» в этом сезоне Мир РПЛ. После пяти туров бело-голубые занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав пять очков.

«Критика от болельщиков всегда будет. Если «Динамо» проигрывает, все футболисты, тренеры и руководство плохие. А если команда выигрывает, все хороши. Время покажет, что дальше будет с «Динамо». Но выводы пока делать рано, их надо делать в конце сезона.

У нас постоянно делаются поспешные выводы. Негоже сейчас доставать саблю и ею махать. Наверное, есть причины, почему «Динамо» сейчас находится так низко в турнирной таблице, но я не внутри команды, чтобы это знать. Также есть причины и у «Спартака», который находится ещё ниже», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.