Андрей Канчельскис: «Спартак» в зоне стыковых матчей — нонсенс

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался о неудачном старте сезона в исполнении московского «Спартака». По итогам пяти стартовых туров Мир РПЛ красно-белые находятся на 13-м месте в турнирной таблице.

«Спартак» в зоне стыковых матчей — нонсенс. За последние 15 лет это самый худший старт сезона для команды. Естественно, «Спартак» поправит своё положение, но и за чемпионство уже точно не будет бороться, хотя и до этого не боролся. Я в начале каждого сезона говорил, что команда будет бороться за четвёртое-пятое место. Если красно-белые войдут в тройку, это будет самым большим счастьем в этом сезоне», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.