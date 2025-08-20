Акинфеев: огонёк у меня до сих пор ещё горит, но не как в 20-летнем возрасте

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что пока не утратил интереса к футболу. Действующее трудовое соглашение 39-летнего Акинфеева с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

«Огонёк у меня до сих пор ещё горит. Может быть, не такое пламя, как раньше, в 20-летнем возрасте (улыбается). Но это всё понятно, потому что куча сборов, куча матчей…

Не может такого быть, что у тебя что-то не болит или где-то ты не хочешь какие-то моменты переламывать. Так что с огоньком пока всё нормально. Надеюсь, ещё чуть-чуть он погорит, и там уже будет видно дальше», — сказал Акинфеев в подкасте «Пари с Ларионовым» на «Кинопоиске».