Космос — 2DROTS. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Радимов обозначил главную проблему «Спартака»

Комментарии

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов обозначил главную проблему московского «Спартака». По его мнению, у красно-белых отличный подбор сильных исполнителей, однако тренерскому штабу не удаётся собрать из них целостную команду.

«У «Спартака» очень хорошие исполнители, мы об этом не раз говорили, особенно в линии атаки, и, конечно же, мастерство их видно невооружённым глазом. Но сложить этот пазл в единую команду пока не получается. И одно дело, когда «Зенит» тебе даёт играть и сам играет, а другое дело, когда ты выходишь против команд, с которыми надо ещё и борьбу прикладывать, чтобы выигрывать матчи», — приводит слова Радимова интернет-портал «РБ Спорт».

Комментарии
